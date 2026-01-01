Menu
2023 Kia Telluride

42,228 KM

Details Features

$47,490

+ taxes & licensing
2023 Kia Telluride

SX

13506272

2023 Kia Telluride

SX

Location

Clutch

223 Evans Ave, Toronto, ON M8Z 1J5

647-559-3297

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$47,490

+ taxes & licensing

Used
42,228KM
VIN 5XYP5DGC8PG396030

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Transmission Automatic
  • Stock # 85894
  • Mileage 42,228 KM

Vehicle Features

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Adaptive Cruise Control
Integrated Garage Door Opener
Rear View Camera
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Ventilated Front Seats
Driver Seat Memory System
Auto Dimming Rearview Mirror
Passive keyless entry
Front heated seats
WIRELESS CHARGING

Power Options

Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Android Auto
Apple CarPlay

Safety

Brake Assist
Rear Parking Sensors
Lane Departure Warning
Rear Cross Traffic Alert
Forward Collision Mitigation
Rear Collision Warning

Exterior

Panoramic Sunroof
Rain Sensing Wipers
Power Folding Exterior Mirrors

Seating

REAR HEATED SEATS

Comfort

Climate Control
REAR CLIMATE CONTROL

Mechanical

Push Button Start

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Parking Sensors
HEADS UP DISPLAY
12V outlet
USB Input
Touchscreen Display
360 Camera
Blindspot Sensors
Rear Collision Mitigation
Pedestrian Detection
AUTO STOP/START
Front View Camera
Driver Attention Alert
Dual Zone Front Climate control
Ventilated 2nd Row Seats
Bluetooth Music
Hill Assistance
Power Tailgate/Hatch
Active Lane Keep Assistance
Keyfob remote start
Hands Free Device Connectivity
App Remote Start

Clutch

Clutch

Ontario

223 Evans Ave, Toronto, ON M8Z 1J5

647-559-3297

$47,490

+ taxes & licensing>

Clutch

647-559-3297

2023 Kia Telluride