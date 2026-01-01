Menu
Account
Sign In
<p><p>THIS 2023 SUBARU BRZ IS BUILT FOR PEOPLE WHO ACTUALLY LOVE TO DRIVE. POWERED BY A 2.4L NATURALLY ASPIRATED BOXER ENGINE PUSHING OUT 228 HP AND 184 LB-FT OF TORQUE, IT PULLS HARD ALL THE WAY TO REDLINE AND SOUNDS EVEN BETTER DOING IT. PAIRED WITH A TIGHT, DRIVER-FOCUSED 6-SPEED MANUAL AND REAR-WHEEL DRIVE, THIS CAR DELIVERS BALANCE, FEEDBACK, AND FUN IN EVERY CORNER.</p><p><br></p><p>LOW CENTER OF GRAVITY. LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL. SPORT-TUNED SUSPENSION. BREMBO-LIKE CONFIDENCE WITHOUT THE PRETENSE. THIS IS OLD-SCHOOL DRIVING DONE RIGHT MODERN TECH, ANALOG SOUL.</p><p><br></p><p>1 OWNER OFF LEASE FROM SUBARU CANADA! BALANCE OF SUBARU WARRANTY!</p></p><p><span id=jodit-selection_marker_1769110478968_596949056560092 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span><br></p><p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><br><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><br><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><br><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><br><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><br><p>SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c</p><br><p>$23,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. </p> <br><p>Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $25,977 plus HST</p><br><p>FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! </p><p><br></p><p>CARFAX AVAILABLE FOR FREE ON OUR WEBSITE.    </p><p>WWW.COLISEUMAUTO.CA</p><br><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON </p><p>301 WESTON ROAD </p><p>TORONTO, ON M6N 3P1 </p><br><p>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2023 Subaru BRZ

49,829 KM

Details Description Features

$23,977

+ taxes & licensing
Make it Yours

2023 Subaru BRZ

6 SPEED MANUAL-SUBARU WARRANTY-CERTIFIED

Watch This Vehicle
13501724

2023 Subaru BRZ

6 SPEED MANUAL-SUBARU WARRANTY-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 13501724.776938265?w=160&h=120&q=80&oid=16611
  2. 13501724
  3. 13501724
  4. 13501724
  5. 13501724
  6. 13501724
  7. 13501724
  8. 13501724
  9. 13501724
  10. 13501724
  11. 13501724
  12. 13501724
  13. 13501724
  14. 13501724
Contact Seller

$23,977

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
49,829KM
VIN JF1ZDBB10P9705874

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W26-17
  • Mileage 49,829 KM

Vehicle Description

THIS 2023 SUBARU BRZ IS BUILT FOR PEOPLE WHO ACTUALLY LOVE TO DRIVE. POWERED BY A 2.4L NATURALLY ASPIRATED BOXER ENGINE PUSHING OUT 228 HP AND 184 LB-FT OF TORQUE, IT PULLS HARD ALL THE WAY TO REDLINE AND SOUNDS EVEN BETTER DOING IT. PAIRED WITH A TIGHT, DRIVER-FOCUSED 6-SPEED MANUAL AND REAR-WHEEL DRIVE, THIS CAR DELIVERS BALANCE, FEEDBACK, AND FUN IN EVERY CORNER.


LOW CENTER OF GRAVITY. LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL. SPORT-TUNED SUSPENSION. BREMBO-LIKE CONFIDENCE WITHOUT THE PRETENSE. THIS IS OLD-SCHOOL DRIVING DONE RIGHT MODERN TECH, ANALOG SOUL.


1 OWNER OFF LEASE FROM SUBARU CANADA! BALANCE OF SUBARU WARRANTY!


{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.


WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!


#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c


$23,977 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.


Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $25,977 plus HST


FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!


CARFAX AVAILABLE FOR FREE ON OUR WEBSITE.    

WWW.COLISEUMAUTO.CA


COLISEUM AUTO SALES ON WESTON

301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Interior

Immobilizer
Leather Steering Wheel
glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Leatherette Door Trim Insert
Driver And Passenger Door Bins
Manual tilt/telescoping steering column
Driver and passenger visor vanity mirrors
1 12V DC Power Outlet
1 Seatback Storage Pocket
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Redundant Digital Speedometer
Cargo Area Concealed Storage
Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
Instrument Panel Bin
Fixed Rear Windows
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert
Full Floor Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet
Seats w/Cloth Back Material
Manual Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
Delay Off Interior Lighting
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front Floor Mats
Remote Releases -Inc: Power Cargo Access and Mechanical Fuel
Passenger Seat -inc: Manual Rear Seat Easy Entry
Driver Seat -inc: Manual Rear Seat Easy Entry
Leather/Aluminum Gear Shifter Material
Digital/Analog Appearance

Safety

Back-Up Camera
Driver Knee Airbag
Perimeter Alarm
Low Tire Pressure Warning
Hill start assist
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners

Exterior

Variable Intermittent Wipers
Body-coloured door handles
Black grille
Lip Spoiler
Light tinted glass
LED brakelights
Fixed Rear Window w/Defroster
Trunk Rear Cargo Access
Body-Coloured Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Black Side Windows Trim
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Manual-Leveling Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Headlamps w/Delay-Off

Media / Nav / Comm

6 Speakers
Integrated roof antenna
2 LCD Monitors In The Front
Automatic Equalizer

Mechanical

4.10 Axle Ratio
130 amp alternator
Gas-pressurized shock absorbers
Rear-wheel drive
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Polished Tailpipe Finisher
50 L Fuel Tank
Double Wishbone Rear Suspension w/Coil Springs
Mechanical Limited Slip Differential
48-Amp/Hr 390CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Engine: 2.4L DOHC 16V 4-Cylinder -inc: Variable Valve Timing (VVT) and direct and port fuel injection w/electronic throttle control

Additional Features

Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Front And Rear Vented Discs
Brake Assist and Hill Hold Control
including reverse
Transmission: 6-Speed Close-Ratio Manual -inc: Fully-synchronized
hydraulically-operated
dry single-plate disc clutch
short-throw shifter w/reverse lockout and starter interlock system (clutch pedal controlled)
Tires: 215/45R17 Summer
Wheels: 17 x 7.5 10-Spoke Gloss Black Alloy

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2016 Dodge Journey SE CANADA VALUE PKG ONLY 63,000KM! for sale in Toronto, ON
2016 Dodge Journey SE CANADA VALUE PKG ONLY 63,000KM! 63,400 KM $12,499 + tax & lic
Used 2017 Dodge Grand Caravan SXT **ONLY 84,000KM-1 OWNER-STOW N GO** for sale in Toronto, ON
2017 Dodge Grand Caravan SXT **ONLY 84,000KM-1 OWNER-STOW N GO** 84,000 KM $16,890 + tax & lic
Used 2013 BMW 6 Series 4DR SDN 650I XDRIVE AWD GRAN COUPE for sale in Toronto, ON
2013 BMW 6 Series 4DR SDN 650I XDRIVE AWD GRAN COUPE 70,000 KM $22,900 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$23,977

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2023 Subaru BRZ