$22,877+ taxes & licensing
2023 Toyota Corolla
LE-AUTOMATIC-CARPLAY-HEATED SEATS-BSM-LDW
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 83,415 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!
TOYOTA RELIABILITY! PERFECT COMMUTER CAR! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 83,415KM! BALANCE OF TOYOTA'S COMPREHENSIVE 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY!
FINISHED IN CLASSIC SILVER ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! ADAPTIVE CRUISE CONTROL AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! PREVIOUS DAILY RENTAL.
SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c
$22,877 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.
Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $24,877 plus HST
FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
Vehicle Features
