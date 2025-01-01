Menu
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><br><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><br><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><br><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><br><p>TOYOTA RELIABILITY! PERFECT COMMUTER CAR! BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 83,415KM! BALANCE OF TOYOTAS COMPREHENSIVE 5YR/100,000KM POWERTRAIN WARRANTY!</p><br><p>FINISHED IN CLASSIC SILVER ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! LANE DEPARTURE WARNING! ADAPTIVE CRUISE CONTROL AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! PREVIOUS DAILY RENTAL.</p><br><p>SPECIAL FINANCE PRICE! $0 DOWN 6.99% FINANCING AVAILABLE o.a.c</p><br><p>$22,877 plus HST price is available exclusively for finance purchase only. </p><br> <p>Wholesale dealer-to-dealer transactions & **Cash payment** price is $24,877 plus HST</p><br><p>FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! </p><br><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON </p><p>301 WESTON ROAD <span id=jodit-selection_marker_1757535037043_7813561477633356 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span></p><p>TORONTO, ON M6N 3P1 </p><br><p>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2023 Toyota Corolla

83,415 KM

$22,877

+ taxes & licensing
2023 Toyota Corolla

LE-AUTOMATIC-CARPLAY-HEATED SEATS-BSM-LDW

12959799

2023 Toyota Corolla

LE-AUTOMATIC-CARPLAY-HEATED SEATS-BSM-LDW

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

$22,877

+ taxes & licensing

Used
83,415KM
VIN 5YFB4MDE8PP040076

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 83,415 KM

Interior

Immobilizer
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
1 12V DC Power Outlet
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
HVAC -inc: Underseat Ducts
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Cargo Area Concealed Storage
Full Floor Console w/Covered Storage and 1 12V DC Power Outlet
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Full Carpet Floor Covering
4-Way Passenger Seat
6-Way Driver Seat
60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
Seats w/Cloth Back Material
Remote Releases -Inc: Mechanical Cargo Access and Mechanical Fuel
Urethane Gear Shifter Material
Analog Appearance
FOB Controls -inc: Keyfob Cargo Access
Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control w/Curve Speed Management

Back-Up Camera
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert
Evasion Assist
Pre-Collision System (PCS) w/Intersection Support
Lane Change Assist (LCA)/Lane Tracing Assist (LTA)

Splash Guards
Body-coloured door handles
Black grille
Front license plate bracket
Steel spare wheel
Light tinted glass
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fixed Rear Window w/Defroster
Fully Galvanized Steel Panels
Trunk Rear Cargo Access
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Black Side Windows Trim
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams

Front-wheel drive
Torsion beam rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Single stainless steel exhaust
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
50 L Fuel Tank
Electric Power-Assist Steering
Battery w/Run Down Protection
3.79 Axle Ratio
Engine: 2.0L 4-Cylinder 16-Valve DOHC -inc: hill-start assist control (HAC)
Transmission: Direct-Shift Continuously Variable

Integrated roof antenna
Bluetooth wireless phone connectivity
2 LCD Monitors In The Front
Streaming Audio

Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Interior Trim -inc: Piano Black/Metal-Look Instrument Panel Insert
Piano Black/Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
