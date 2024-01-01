$30,777+ tax & licensing
2023 Toyota RAV4
LE AWD-CARPLAY-HEATED SEATS-BACK UP CAMERA-61KM
2023 Toyota RAV4
LE AWD-CARPLAY-HEATED SEATS-BACK UP CAMERA-61KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$30,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W24-202
- Mileage 62,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Exterior
Convenience
Windows
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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