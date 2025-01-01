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2023 Toyota RAV4

128,631 KM

Details Description Features

$27,777

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2023 Toyota RAV4

LE AWD-CARPLAY-BLIND SPOT-DRIVER ASSIST

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12672909

2023 Toyota RAV4

LE AWD-CARPLAY-BLIND SPOT-DRIVER ASSIST

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 12672909
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Used
128,631KM
VIN 2T3B1RFV0PC334677

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 128,631 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


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$27,777 plus HST price is available exclusively for finance purchase only.


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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON


301 WESTON ROAD


TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Brake Assist
Back-Up Camera
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Driver Knee Airbag and Passenger Cushion Front Airbag
Blind Spot Monitor w/Lane Change Assist Blind Spot
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Collision Mitigation-Front
Toyota Safety Sense (TSS) 2.5+
Lane Change Assist (LCA)/Lane Tracing Assist (LTA)

Interior

Immobilizer
Driver Information Centre
Locking glove box
Manual air conditioning
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Driver Seat
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Carpet Floor Trim
Driver And Passenger Door Bins
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
1 Seatback Storage Pocket
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
2 12V DC Power Outlets
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Remote Releases -Inc: Mechanical Fuel
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
Instrument Panel Bin
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert
Vinyl Door Trim Insert
Seats w/Cloth Back Material
Mobile hotspot internet access
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
Passenger Seat
Urethane Gear Shifter Material
Digital/Analog Appearance
Safety Connect w/up to 10-year trial Tracker System
Heated Front Bucket Seats -inc: driver seat manual adjustable fore/aft
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

Exterior

Deep Tinted Glass
Splash Guards
Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Steel spare wheel
Black grille w/body-colour surround
Lip Spoiler
LED brakelights
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Liftgate Rear Cargo Access
Body-Coloured Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
Variable Intermittent Wipers w/Heated Wiper Park
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Black Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
Wheels w/Hub Covers
Black Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
Tires: P225/65R17
Headlights-Automatic Highbeams
Auto On/Off Reflector Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Fixed Rear Window w/Yes Wiper and Defroster

Mechanical

Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
Electronic Transfer Case
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
Engine Auto Stop-Start Feature
57 L Fuel Tank
550CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
3.177 Axle Ratio
Engine: 2.5L 4-Cylinder DOHC -inc: dual Variable Valve Timing w/intelligence (VVT-i)
Automatic Full-Time All-Wheel
499.0 Kgs Maximum Payload

Media / Nav / Comm

Integrated roof antenna
Bluetooth wireless phone connectivity
2 LCD Monitors In The Front
Streaming Audio

Additional Features

GVWR: 2
Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Metal-Look Door Panel Insert
Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Hill Hold Control and Electric Parking Brake
Front Vented Discs
Wheels: 17 Steel
091 kgs (4
610 lbs)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
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