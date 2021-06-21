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2018 RAM 1500

65,827 KM

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Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

888-238-1643

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2018 RAM 1500

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SLT CREW 4X4- LONG BOX- WARRANTY

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SLT CREW 4X4- LONG BOX- WARRANTY

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Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6

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  • Listing ID: 7417847
  • Stock #: 14287T
  • VIN: 1C6RR7TT1JS176547

Vehicle Details

  • Exterior Colour Granite Crystal Metallic
  • Interior Colour Black/Light Greystone
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 14287T
  • Mileage 65,827 KM

Vehicle Description

ONE OWNER TRADE WE SOLD NEW. BALANCE OF CHRYSLER 5 YEAR/ 100,000 KM EXTENDED WARRANTY UNTIL MAY 31, 2023 !!!! 6 FOOT 4 INCH LONG BOX, 3.92 RATIO ANTI SPIN REAR AXLE, TRAILER BRAKE CONTROLLER, 6 PASSENGER SEATING, TOW MIRRORS, LUXURY GROUP, HEATED CLOTH 40/20/40 FRONT SEAT, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, 8.4 INCH TOUCH SCREEN, REAR VIEW CAMERA, PARKING SENSORS, ALPINE AUDIO SYSTEM, ALARM, 20 INCH POLISHED ALUMINUM WHEELS, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, SIRIUS, BLUETOOTH, 32 GALLON GAS TANK, TUBE STEPS, SPRAY IN BED LINER, CLASS 4 HITCH, POWER SLIDING REAR WINDOW, DUAL EXHAUST, LED BED LIGHTING, REAR WINDOW DEFROSTER, FOG LAMPS, TOW HOOKS, SKID PLATES, BRAND NEW TIRES JUST DONE. BRAND NEW BRAKES FRONT AND REAR JUST DONE. CLEAN CARFAX. NONE NICER. ONLY HST EXTRA.

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