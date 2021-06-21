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ONE OWNER TRADE WE SOLD NEW. BALANCE OF CHRYSLER 5 YEAR/ 100,000 KM EXTENDED WARRANTY UNTIL MAY 31, 2023 !!!! 6 FOOT 4 INCH LONG BOX, 3.92 RATIO ANTI SPIN REAR AXLE, TRAILER BRAKE CONTROLLER, 6 PASSENGER SEATING, TOW MIRRORS, LUXURY GROUP, HEATED CLOTH 40/20/40 FRONT SEAT, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, 8.4 INCH TOUCH SCREEN, REAR VIEW CAMERA, PARKING SENSORS, ALPINE AUDIO SYSTEM, ALARM, 20 INCH POLISHED ALUMINUM WHEELS, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, SIRIUS, BLUETOOTH, 32 GALLON GAS TANK, TUBE STEPS, SPRAY IN BED LINER, CLASS 4 HITCH, POWER SLIDING REAR WINDOW, DUAL EXHAUST, LED BED LIGHTING, REAR WINDOW DEFROSTER, FOG LAMPS, TOW HOOKS, SKID PLATES, BRAND NEW TIRES JUST DONE. BRAND NEW BRAKES FRONT AND REAR JUST DONE. CLEAN CARFAX. NONE NICER. ONLY HST EXTRA.
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