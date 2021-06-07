2020 Chrysler Pacifica

+ taxes & licensing
888-238-1643
51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6
888-238-1643
+ taxes & licensing
35th ANNIVERSARY EDITION. CHRYSLER CANADA EXECUTIVE DEMO. DUAL DVD SCREENS, ADVANCED SAFETYTEC GROUP, 20 SPEAKER HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, TRI PANE PANORAMIC POWER GLASS SUNROOF, NAVIGATION, SURROUND VIEW CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUTOMATIC PARKING SYSTEM, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION WARNING, BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION, 20 INCH ALUMINUM WHEELS, HEATED AND COOLED LEATHER FRONT BUCKETS, HEATED SECOND ROW BUCKETS, POWER THIRD ROW BENCH, HANDS FREE POWER SLIDING SIDE DOORS AND REAR LIFTGATE, KEYSENSE, 3 ZONE CLIMATE CONTROL, POWER SEATS, MEMORY GROUP, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, MUD FLAPS, POWER FOLDING MIRRORS, INTEGRATED VACUUM CLEANER, RAIN SENSE WIPERS, HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, POWER SECOND ROW WINDOWS, WINDOW SHADES, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, AUTO HIGH BEAM CONTROL, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, BLUETOOTH, SIRIUS, CLEAN CARFAX REPORT. ONLY HST EXTRA.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6