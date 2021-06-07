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2020 Chrysler Pacifica

29,369 KM

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Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

888-238-1643

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Limited 35th ANN - DVD- Adaptive- NAV- Leather

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2020 Chrysler Pacifica

Limited 35th ANN - DVD- Adaptive- NAV- Leather

Location

Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6

888-238-1643

  1. 7326158
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  • Listing ID: 7326158
  • Stock #: 14160P
  • VIN: 2C4RC1GG1LR102635

Vehicle Details

  • Exterior Colour Velvet Red Pearl
  • Interior Colour Black/Light Greystone
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 14160P
  • Mileage 29,369 KM

Vehicle Description

35th ANNIVERSARY EDITION. CHRYSLER CANADA EXECUTIVE DEMO. DUAL DVD SCREENS, ADVANCED SAFETYTEC GROUP, 20 SPEAKER HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, TRI PANE PANORAMIC POWER GLASS SUNROOF, NAVIGATION, SURROUND VIEW CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AUTOMATIC PARKING SYSTEM, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION WARNING, BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION, 20 INCH ALUMINUM WHEELS, HEATED AND COOLED LEATHER FRONT BUCKETS, HEATED SECOND ROW BUCKETS, POWER THIRD ROW BENCH, HANDS FREE POWER SLIDING SIDE DOORS AND REAR LIFTGATE, KEYSENSE, 3 ZONE CLIMATE CONTROL, POWER SEATS, MEMORY GROUP, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, MUD FLAPS, POWER FOLDING MIRRORS, INTEGRATED VACUUM CLEANER, RAIN SENSE WIPERS, HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, POWER SECOND ROW WINDOWS, WINDOW SHADES, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, AUTO HIGH BEAM CONTROL, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, BLUETOOTH, SIRIUS, CLEAN CARFAX REPORT. ONLY HST EXTRA.

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Anti-Lock Brakes (ABS)
SIDE IMPACT AIRBAG
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Sliding Doors
Power Sunroof
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Telescoping Steering Wheel
Rear Air amp Heat
Dual Climate Control
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
remote start
Intermittent Wipers
Adaptive Cruise Control
Block Heater
Console
Rain sensor wipers
Auto On/Off Headlamps
Bucket Seats
Heated Seats
Split Folding Rear Seats
Leather Interior
Quad Seating
Memory Seats
3RD ROW SEATING
VENTILATED SEATS
Alloy Wheels
Roof Rack
Luggage Rack
Rear Window Wiper
Xenon Headlights
tinted windows
Rear Defroster
Sunroof
Panoramic Sunroof
Privacy Glass
dvd player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Anti-Theft
Leather Wrap Wheel
Premium Audio
Backup Sensor
Entertainment Package
Auto Dimming Mirrors
Anti-Starter
Premium and/or Oversized Wheels
Navigation System
Rear View Camera
Power Lift Gates
Captains Chairs
Auto-Dimming R/V Mirror
Stow 'N Go
Lane Departure Warning
Heated Exterior Mirrors
Collision Avoidance System
Reverse Park Assist/Parking Sensors

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