Menu
Account
Sign In
Back

2020 Chrysler Pacifica

16,342 KM

Details Description Features

$45,858

+ tax & licensing
Make it Yours
$45,858

+ taxes & licensing

Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

888-238-1643

Contact Seller
2020 Chrysler Pacifica

2020 Chrysler Pacifica

Limited S- DVD- Adaptive- NAV- Leather- 16,300 KMS

Watch This Vehicle

2020 Chrysler Pacifica

Limited S- DVD- Adaptive- NAV- Leather- 16,300 KMS

Location

Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6

888-238-1643

  1. 7326164
  2. 7326164
  3. 7326164
  4. 7326164
  5. 7326164
  6. 7326164
  7. 7326164
  8. 7326164
  9. 7326164
  10. 7326164
  11. 7326164
  12. 7326164
  13. 7326164
  14. 7326164
  15. 7326164
  16. 7326164
  17. 7326164
  18. 7326164
  19. 7326164
  20. 7326164
  21. 7326164
  22. 7326164
  23. 7326164
  24. 7326164
  25. 7326164
  26. 7326164
  27. 7326164
  28. 7326164
  29. 7326164
  30. 7326164
  31. 7326164
  32. 7326164
  33. 7326164
  34. 7326164
Contact Seller

$45,858

+ taxes & licensing

16,342KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7326164
  • Stock #: 14161P
  • VIN: 2C4RC1GG7LR102431

Vehicle Details

  • Exterior Colour Velvet Red Pearl
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 14161P
  • Mileage 16,342 KM

Vehicle Description

CHRYSLER CANADA EXCUTIVE DEMO. SPORTY LIMITED ''S'' EDITION. DUAL DVD SCREENS, TRI PANE PANORAMIC POWER GLASS SUNROOF, ADVANCED SAFETYTEC GROUP, 20 SPEAKER HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, 20 BLACK NOISE ALUMINUM WHEELS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION WARNING, BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION, , AUTOMATIC PARKING SYSTEM, NAVIGATION, SURROUND VIEW CAMERA, HEATED AND COOLED FRONT LEATHER BUCKETS, HEATED SECOND ROW BUCKETS, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, HANDS FREE POWER SLIDING DOORS AND REAR LIFT GATE, 3 ZONE CLIMATE CONTROL, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, BLUETOOTH, SIRIUS, HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, POWER FOLDING MIRRORS, POWER FOLDING THIRD ROW BENCH, POWER SECOND ROW WINDOWS, WINDOW SHADES, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, RAIN SENSING WIPERS, AUTO HIGH BEAM CONTROL, ONLY HST EXTRA. CLEAN CARFAX REPORT.

Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Anti-Lock Brakes (ABS)
SIDE IMPACT AIRBAG
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Sliding Doors
Power Sunroof
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Telescoping Steering Wheel
Rear Air amp Heat
Dual Climate Control
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
remote start
Intermittent Wipers
Adaptive Cruise Control
Block Heater
Console
Rain sensor wipers
Auto On/Off Headlamps
Bucket Seats
Heated Seats
Split Folding Rear Seats
Leather Interior
Quad Seating
Memory Seats
3RD ROW SEATING
VENTILATED SEATS
Alloy Wheels
Roof Rack
Luggage Rack
Rear Window Wiper
Xenon Headlights
tinted windows
Rear Defroster
Sunroof
Panoramic Sunroof
Privacy Glass
dvd player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Leather Wrap Wheel
Premium Audio
Backup Sensor
Entertainment Package
Auto Dimming Mirrors
Anti-Starter
Premium and/or Oversized Wheels
Navigation System
Dual sliding doors
Rear View Camera
Power Lift Gates
Captains Chairs
Auto-Dimming R/V Mirror
Stow 'N Go
Lane Departure Warning
Heated Exterior Mirrors
Collision Avoidance System
Reverse Park Assist/Parking Sensors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

2020 Chrysler Pacifi...
 16,342 KM
$45,858 + tax & lic
2020 Chrysler Pacifi...
 29,369 KM
$44,858 + tax & lic

Email Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6

Call Dealer

888-238-XXXX

(click to show)

888-238-1643

Quick Links
Directions Website Inventory