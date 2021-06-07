2020 Chrysler Pacifica

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CHRYSLER CANADA EXCUTIVE DEMO. SPORTY LIMITED ''S'' EDITION. DUAL DVD SCREENS, TRI PANE PANORAMIC POWER GLASS SUNROOF, ADVANCED SAFETYTEC GROUP, 20 SPEAKER HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, 20 BLACK NOISE ALUMINUM WHEELS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION WARNING, BLIND SPOT AND CROSS PATH DETECTION, , AUTOMATIC PARKING SYSTEM, NAVIGATION, SURROUND VIEW CAMERA, HEATED AND COOLED FRONT LEATHER BUCKETS, HEATED SECOND ROW BUCKETS, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, HANDS FREE POWER SLIDING DOORS AND REAR LIFT GATE, 3 ZONE CLIMATE CONTROL, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, BLUETOOTH, SIRIUS, HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, POWER FOLDING MIRRORS, POWER FOLDING THIRD ROW BENCH, POWER SECOND ROW WINDOWS, WINDOW SHADES, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, RAIN SENSING WIPERS, AUTO HIGH BEAM CONTROL, ONLY HST EXTRA. CLEAN CARFAX REPORT.
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