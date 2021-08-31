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2021 Dodge Challenger

1,433 KM

Details Description Features

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Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

888-238-1643

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2021 Dodge Challenger

2021 Dodge Challenger

GT - NAV- LEATHER- 1,400 KMS

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2021 Dodge Challenger

GT - NAV- LEATHER- 1,400 KMS

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Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6

888-238-1643

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  • Listing ID: 7685233
  • Stock #: CG06563A
  • VIN: 2C3CDZJG5MH060365

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 3-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # CG06563A
  • Mileage 1,433 KM

Vehicle Description

HEATED AND COOLED LEATHER BUCKETS, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, 8.4 INCH NAVIGATION SYSTEM, REAR VIEW CAMERA, ALPINE AUDIO SYSTEM, TECHNOLOGY GROUP, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SUPER TRACK PACK, BLACKTOP PACKAGE, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, STEERING WHEEL MOUNTED PADDLE SHIFTERS, 20 INCH BLACK NOICE ALUMINUM WHEELS, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS, BLIND SPOT MONITORING, MEMORY GROUP, POWER TILT/ TELESCOPIC STEERING COLUMN, REAR PARKING SENSORS, FUNCTIONAL HOOD SCOOP, POWER DRIVER'S SEAT, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, BLACK REAR SPOILER, MSRP WAS $47,430. BLOWOUT PRICE. ONLY HST EXTRA.

Vehicle Features

Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Xenon Headlights
tinted windows
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Cruise Control
remote start
Keyless Entry
tilt steering
Intermittent Wipers
Rain sensor wipers
Auto On/Off Headlamps
Heated Outside Mirrors
Heated Seats
Leather Interior
Memory Seats
VENTILATED SEATS
Telescoping Steering Wheel
Dual Climate Control
Climate Control
rear window defogger
Block Heater
Satellite Radio
Anti-Lock Brakes (ABS)
Traction Control System
Leather Wrap Wheel
Premium Audio
Backup Sensor
Reverse Park Assist/ Parking Sensors
Anti-Starter
Premium and/or Oversized Wheels
Navigation System
Rear View Camera

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