2021 Dodge Challenger

+ taxes & licensing
888-238-1643
51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6
888-238-1643
+ taxes & licensing
HEATED AND COOLED LEATHER BUCKETS, HEATED STEERING WHEEL, REMOTE STARTER, 8.4 INCH NAVIGATION SYSTEM, REAR VIEW CAMERA, ALPINE AUDIO SYSTEM, TECHNOLOGY GROUP, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SUPER TRACK PACK, BLACKTOP PACKAGE, APPLE CARPLAY, GOOGLE ANDROID AUTO, STEERING WHEEL MOUNTED PADDLE SHIFTERS, 20 INCH BLACK NOICE ALUMINUM WHEELS, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, HIGH INTENSITY DISCHARGE HEADLAMPS, BLIND SPOT MONITORING, MEMORY GROUP, POWER TILT/ TELESCOPIC STEERING COLUMN, REAR PARKING SENSORS, FUNCTIONAL HOOD SCOOP, POWER DRIVER'S SEAT, UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER, BLACK REAR SPOILER, MSRP WAS $47,430. BLOWOUT PRICE. ONLY HST EXTRA.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6