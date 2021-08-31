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2021 Porsche 911

381 KM

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Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

888-238-1643

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2021 Porsche 911

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Turbo S CABRIOLET- 381 KMS

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2021 Porsche 911

Turbo S CABRIOLET- 381 KMS

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Spelmer Chrysler Jeep Dodge Ram

51 Trenton Frankford Rd, Trenton, ON K8V 5P6

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  • Listing ID: 7837590
  • Stock #: 984267
  • VIN: WP0CD2A90MS263948

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Mileage 381 KM

Vehicle Description

BURMESTER HIGH END SURROUND SOUND SYSTEM, HEATED AND VENTILATED BLACK LEATHER BUCKETS WITH CHALK STITCHING, SURROUND VIEW CAMERA, LANE CHANGE ASSIST, AMBIENT LIGHTING, HEATED MULTI FUNCTION GT STEERING WHEEL WITH MATTE CARBON FIBRE ACCENTS, EXCLUSIVE DESIGN TAIL LAMPS, SPORT EXHAUST SYSTEM WITH TAILPIPES IN SILVER, ALUMINUM PDK GEAR SELECTOR, CARBON FIBRE ILLUMINATED SILL GUARDS, SPORT CHRONO DIAL IN WHITE, REV COUNTER IN WHITE, CHALK COLOUR SEAT BELTS, MODEL DESIGNATION ON DOORS IN SILVER, BLACK BRAKE CALIPERS, STORAGE PACKAGE, EMBOSSED PORSCHE CREST ON CENTRE CONSOLE ARMREST. WINDOW TINT. PERFECT CONDITION. LATE IN SERVICE DATE OF AUGUST 18, 2021. CLEAN CARFAX.

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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