2018 GMC Sierra 2500

66 Brock Street East, Uxbridge, ON L9P 1K3
905-852-1030
+ taxes & licensing
This vehicle is Safety Certified.
6.6L - V8 - DURAMAX - OHV 32 VALVE DIESEL ENGINE
4X4 SYSTEM
CREW-CAB
SHORT BOX
RUNNING BOARDS
TRACTION CONTROL
TOW SUPPORT
TRAILER BRAKE
LEATHER INTERIOR
HEATED/AC FRONT SEATS
HEATED STEERING WHEEL
DRIVERS SIDE MEMORY SEAT
BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM
TOUCH SCREEN DISPLAY
NAVIGATION SYSTEM
AM/FM/CD PLAYER
AUX INPUT
USB CONNECTION
BLUETOOTH SYSTEM
REVERSE PARKING AID
BACK-UP CAMERA
POWER SUNROOF
POWER ADJUSTABLE PEDALS
POWER REAR WINDOW
POWER FOLDING SIDE MIRRORS
LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
FORWARD COLLISION WARNING SYSTEM
WIRELESS PHONE CHARGING STATION
KEYLESS ENTRY
ON-STAR
FOG LIGHTS
MULTI-FUNCTIONAL STEERING WHEEL
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
66 Brock Street East, Uxbridge, ON L9P 1K3