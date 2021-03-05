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2013 Fiat 500

104,649 KM

Details Description Features

$6,992

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Bos Auto Corporation

647-869-6233

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2013 Fiat 500

2013 Fiat 500

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2013 Fiat 500

Location

Bos Auto Corporation

190 Millway Ave, Vaughn, ON L4K 3W4

647-869-6233

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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104,649KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 6644354

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 104,649 KM

Vehicle Description

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2013 Fiat 500 Lounge Convertible WHITE on RED with 104649 KM

 

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OUR HOURS OF OPERATION ARE MONDAY-FRIDAY 10AM-7PM SATURDAY 10AM-6PM SUNDAY BY APPOINTMENT ONLY. THANK YOU FOR YOUR BUSINESS AND WE ARE LOOKING FORWARD TO HELPING YOU FIND YOUR NEXT CAR. SERVING PEOPLE FROM ALL OVER THE GTA AND BEYOND. BUY WITH CONFIDENCE

Vehicle Features

Air Conditioning
CD Player

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