2013 Ford C-MAX

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519-745-5273
413 Albert St., Waterloo, ON N2L 3V2
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This vehicle is Safety Certified.
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FULLY LOADED!! NO ACCIDENTS, CLEAN CARFAX --- TOUCHSCREEN GPS NAVIGATION SYSTEM, POWER DUAL PANEL PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM LEATHER INTERIOR, VOICE ACTIVATED HANDSFREE BLUETOOTH, REVERSE BACKUP CAMERA, REVERSE SENSING SYSTEM, PUSH BUTTON START, POWER TAILGATE, DUAL ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL SYSTEM, TILT STEERING, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER HEATED MIRRORS, POWER LCOKS, HEATED SEATS, POWER SEAT, KEYLESS ENTRY, AM/FM/XM SIRIUS SATELLITE STEREO, 17" ALLOY WHEELS, ABS BRAKING, TRACTION CONTROL, ADVANCE TRAC W/ROLL STABILITY CONTROL, DUAL FRONT/SIDE/CURTAIN SRS AIRBAGS, LEATHER STEERING WHEEL, FOGLIGHTS, SOS POST CRASH ALERT SYSTEM, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM, ENGINE BLOCK HEATER, REAR SPOILER, RAIN SENSING WIPERS, 110V OUTLET, BACK UP CAMERA
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