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2013 Ford C-MAX

112,300 KM

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Hybrid SEL

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Hybrid SEL

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413 Albert St., Waterloo, ON N2L 3V2

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  • Listing ID: 6908346
  • VIN: 1FADP5BU7DL524105

Vehicle Details

  • Exterior Colour Maroon
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 112,300 KM

Vehicle Description

FULLY LOADED!! NO ACCIDENTS, CLEAN CARFAX --- TOUCHSCREEN GPS NAVIGATION SYSTEM, POWER DUAL PANEL PANORAMIC SUNROOF, PREMIUM LEATHER INTERIOR, VOICE ACTIVATED HANDSFREE BLUETOOTH, REVERSE BACKUP CAMERA, REVERSE SENSING SYSTEM, PUSH BUTTON START, POWER TAILGATE, DUAL ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL SYSTEM, TILT STEERING, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER HEATED MIRRORS, POWER LCOKS, HEATED SEATS, POWER SEAT, KEYLESS ENTRY, AM/FM/XM SIRIUS SATELLITE STEREO, 17" ALLOY WHEELS, ABS BRAKING, TRACTION CONTROL, ADVANCE TRAC W/ROLL STABILITY CONTROL, DUAL FRONT/SIDE/CURTAIN SRS AIRBAGS, LEATHER STEERING WHEEL, FOGLIGHTS, SOS POST CRASH ALERT SYSTEM, PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM, ENGINE BLOCK HEATER, REAR SPOILER, RAIN SENSING WIPERS, 110V OUTLET, BACK UP CAMERA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Split Bench Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

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