Menu
Account
Sign In

2014 Jeep Grand Cherokee

Limited \ 4WD \ LEATHER \ 5.7L HEMI \

Watch This Vehicle

2014 Jeep Grand Cherokee

Limited \ 4WD \ LEATHER \ 5.7L HEMI \

Location

Forbes GM

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6

519-742-4463

Contact Seller

$19,994

+ taxes & licensing

  • 139,192KM
  • Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4919322
  • Stock #: 273654
  • VIN: 1C4RJFBG7EC273654
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
GM Optimum

GM Optimum

At GM Optimum, every vehicle is subjected to a meticulous 150+ point inspection before it's sold. Our qualified technicians perform the required tune-ups and exercise strict quality control. So you're assured to find a used vehicle that's in excellent condition.

THIS GRAND CHEROKEE IS A GREAT TRUCK AND IT'S PRICED TO SELL! GIVE US A CALL TODAY AND GET ONE STEP CLOSER TO OWNING THE VEHICLE YOU HAVE ALWAYS WANTED! * 5.7L HEMI * 4 WHEEL DRIVE * 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION * LEATHER SEATING * HEATED FRONT SEATS * VENTILATED FRONT SEATS * HEATED STEERING WHEELS * TOUCH SCREEN NAVIGATION * HUGE PANORAMIC SUNROOF * 20 INCH WHEELS * TRAILER PACKAGE * PUSH BUTTON START * 20 INCH WHEELS * REVERSE CAMERA * FORWARD COLLISION ALERT * PARK SENSORS * ACCIDENT CLAIM FREE * AND MUCH MUCH MORE! ******************************************************** WHY BUY FROM US? EVERY FORBES MOTORS CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLE INCLUDES….. - VALUE PRICING - EASY CREDIT APPROVALS - FULL TANK OF FUEL - 2 FREE OIL CHANGES - NITROGEN TIRE FILL - ROAD HAZARD TIRE WARRANTY - 3 MONTH SIRIUS XM TRIAL SUBSCRIPTION - ROAD SIDE ASSISTANCE PLAN - 153 POINT SAFETY INSPECTION - MINIMUM 3 MONTH OR 5,000 KM WARRANTY - 30 DAYS OR 2,500 EXCHANGE PRIVILEGE - FULL VEHICLE RECONDITIONING. OVER 70 YEARS IN BUSINESS! EXPERIENCE THE DIFFERENCE EXPERIENCE MAKES! “Fairest in sales…Finest in service… since 1948.”

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Forbes GM

2004 Chevrolet Corve...
 66,440 KM
$29,994 + tax & lic
2017 Cadillac XT5 AW...
 73,808 KM
$31,997 + tax & lic
2016 Cadillac SRX LU...
 72,642 KM
$24,996 + tax & lic

Buy From Home Available

This dealer offers remote buying options!
E-Sign Documents
Find out More

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Forbes GM

Forbes GM

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

519-742-XXXX

(click to show)

519-742-4463

Send A Message