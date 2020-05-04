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2015 Buick Verano

ONE OWNER \ GREAT SHAPE \ PRICED TO SELL \

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2015 Buick Verano

ONE OWNER \ GREAT SHAPE \ PRICED TO SELL \

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Forbes GM

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6

519-742-4463

  1. 4949358
  2. 4949358
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  • 122,516KM
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  • Listing ID: 4949358
  • Stock #: 189742
  • VIN: 1G4PN5SK9F4189742
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
GM Optimum

GM Optimum

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