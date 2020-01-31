2015 Chevrolet Equinox

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6
519-742-4463
+ taxes & licensing
THIS EQUINOX NOT ONLY LOOKS GREAT AND HAS ALL OF THE RIGHT OPTIONS BUT YOU CAN ALSO FINANCE IT FOR AS LOW AS 0% (oac) ! THIS TRUE NORTH EDITION CHEVY WILL LOOK GREAT IN YOUR DRIVEWAY SO SCHEDULE YOUR TEST DRIVE AND DEMONSTRATION TODAY! CALL NOW! * 2LT * 2.4L ENGINE * FRONT WHEEL DRIVE * 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION * 8 WAY POWER DRIVERS SEAT * LEATHER SEATING * HEATED FRONT SEATS * REMOTE START * 18'' CHROME WHEELS * CHROME APPEARANCE PACKAGE * REAR VISION CAMERA * PIONEER SOUND SYSTEM * 7'' COLOUR TOUCH SCREEN * STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS * ACCIDENT CLAIM FREE * 0% FINANCING (oac) * AND MUCH MUCH MORE! ******************************************************** WHY BUY FROM US? EVERY FORBES MOTORS CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLE INCLUDES.. - VALUE PRICING - EASY CREDIT APPROVALS - FULL TANK OF FUEL - 2 FREE OIL CHANGES - NITROGEN TIRE FILL - ROAD HAZARD TIRE WARRANTY - 3 MONTH SIRIUS XM TRIAL SUBSCRIPTION - ROAD SIDE ASSISTANCE PLAN - 153 POINT SAFETY INSPECTION - MINIMUM 3 MONTH OR 5,000 KM WARRANTY - 30 DAYS OR 2,500 EXCHANGE PRIVILEGE - FULL VEHICLE RECONDITIONING. OVER 70 YEARS IN BUSINESS! EXPERIENCE THE DIFFERENCE EXPERIENCE MAKES! Fairest in salesFinest in service since 1948.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6