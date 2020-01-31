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2015 Chevrolet Equinox

2LT \ TRUE NORTH \ 0% FINANCING (oac) \ LEATHER \

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2015 Chevrolet Equinox

2LT \ TRUE NORTH \ 0% FINANCING (oac) \ LEATHER \

Location

Forbes GM

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6

519-742-4463

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$17,995

+ taxes & licensing

  • 54,796KM
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  • Listing ID: 4663794
  • Stock #: 216871
  • VIN: 2GNALCEK6F6216871
Exterior Colour
Dark Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
GM Optimum

GM Optimum

At GM Optimum, every vehicle is subjected to a meticulous 150+ point inspection before it's sold. Our qualified technicians perform the required tune-ups and exercise strict quality control. So you're assured to find a used vehicle that's in excellent condition.

THIS EQUINOX NOT ONLY LOOKS GREAT AND HAS ALL OF THE RIGHT OPTIONS BUT YOU CAN ALSO FINANCE IT FOR AS LOW AS 0% (oac) ! THIS TRUE NORTH EDITION CHEVY WILL LOOK GREAT IN YOUR DRIVEWAY SO SCHEDULE YOUR TEST DRIVE AND DEMONSTRATION TODAY! CALL NOW! * 2LT * 2.4L ENGINE * FRONT WHEEL DRIVE * 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION * 8 WAY POWER DRIVERS SEAT * LEATHER SEATING * HEATED FRONT SEATS * REMOTE START * 18'' CHROME WHEELS * CHROME APPEARANCE PACKAGE * REAR VISION CAMERA * PIONEER SOUND SYSTEM * 7'' COLOUR TOUCH SCREEN * STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS * ACCIDENT CLAIM FREE * 0% FINANCING (oac) * AND MUCH MUCH MORE! ******************************************************** WHY BUY FROM US? EVERY FORBES MOTORS CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLE INCLUDES.. - VALUE PRICING - EASY CREDIT APPROVALS - FULL TANK OF FUEL - 2 FREE OIL CHANGES - NITROGEN TIRE FILL - ROAD HAZARD TIRE WARRANTY - 3 MONTH SIRIUS XM TRIAL SUBSCRIPTION - ROAD SIDE ASSISTANCE PLAN - 153 POINT SAFETY INSPECTION - MINIMUM 3 MONTH OR 5,000 KM WARRANTY - 30 DAYS OR 2,500 EXCHANGE PRIVILEGE - FULL VEHICLE RECONDITIONING. OVER 70 YEARS IN BUSINESS! EXPERIENCE THE DIFFERENCE EXPERIENCE MAKES! Fairest in salesFinest in service since 1948.

Safety
  • Fog Lights
  • Power Brakes
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
  • DUAL AIRBAG
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Comfort
  • Air Conditioning
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Map Lights
  • Cup Holder
  • Door Map Pockets
Seating
  • Heated Seats
  • Leather Interior
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Roof Rack
  • tinted windows
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Trim
  • Leather Wrap Wheel
Additional Features
  • Rear View Camera
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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