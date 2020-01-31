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2015 Nissan Murano

SL \ AWD \ LEATHER \ NAVI \ GREAT BUY!

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2015 Nissan Murano

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Location

Forbes GM

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6

519-742-4463

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$17,000

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  • 149,689KM
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  • Listing ID: 4663776
  • Stock #: 268177
  • VIN: 5N1AZ2MHXFN268177
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
GM Optimum

GM Optimum

At GM Optimum, every vehicle is subjected to a meticulous 150+ point inspection before it's sold. Our qualified technicians perform the required tune-ups and exercise strict quality control. So you're assured to find a used vehicle that's in excellent condition.

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Safety
  • Fog Lights
  • Power Brakes
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
  • DUAL AIRBAG
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Comfort
  • Air Conditioning
  • Dual Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Map Lights
  • Cup Holder
  • Door Map Pockets
Seating
  • Heated Seats
  • Leather Interior
  • Memory Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Roof Rack
  • tinted windows
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Panoramic Sunroof
Trim
  • Leather Wrap Wheel
  • Wood Trim Interior
Additional Features
  • Navigation System
  • Rear View Camera
  • Power Lift Gates
  • Heated Exterior Mirrors

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