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2016 GMC Terrain

SLE2 \ AWD \ 0 % FINANCING (oac) \ ONE OWNER \

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2016 GMC Terrain

SLE2 \ AWD \ 0 % FINANCING (oac) \ ONE OWNER \

Location

Forbes GM

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6

519-742-4463

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$18,496

+ taxes & licensing

  • 127,561KM
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  • Listing ID: 4663809
  • Stock #: 304471
  • VIN: 2GKFLTEK8G6304471
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
GM Optimum

GM Optimum

At GM Optimum, every vehicle is subjected to a meticulous 150+ point inspection before it's sold. Our qualified technicians perform the required tune-ups and exercise strict quality control. So you're assured to find a used vehicle that's in excellent condition.

WELCOME TO FORBES MOTORS WHERE WE HAVE BEEN SELLING QUALITY CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES FOR MORE THAN 70 YEARS! THIS ONE OWNER, ACCIDENT CLAIM FREE TERRAIN IS SURE TO IMPRESS AND IS LOADED WITH ALL OF THE FEATURES THAT YOU HAVE BEEN HOPING FOR! BE FIRST IN LINE FOR THIS QUALITY GMC AND CALL NOW TO SCHEDULE YOUR VISIT AND TEST DRIVE TODAY! * 2.4L 4-CYLINDER ENGINE * ALL WHEEL DRIVE * 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION * ALL WHEEL DRIVE * 8 WAY POWER DRIVERS SEAT * HEATED FRONT SEATS * 7'' COLOUR TOUCH SCREEN * REAR VISION CAMERA * INTELLILINK * PIONEER SOUND SYSTEM * 0% FINANCING AVAILABLE (OAC) * ONE OWNER * ACCIDENT CLAIM FREE * AND MUCH MUCH MORE ******************************************************** WHY BUY FROM US? EVERY FORBES MOTORS CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLE INCLUDES.. - VALUE PRICING - EASY CREDIT APPROVALS - FULL TANK OF FUEL - 2 FREE OIL CHANGES - NITROGEN TIRE FILL - ROAD HAZARD TIRE WARRANTY - 3 MONTH SIRIUS XM TRIAL SUBSCRIPTION - ROAD SIDE ASSISTANCE PLAN - 153 POINT SAFETY INSPECTION - MINIMUM 3 MONTH OR 5,000 KM WARRANTY - 30 DAYS OR 2,500 EXCHANGE PRIVILEGE - FULL VEHICLE RECONDITIONING. OVER 70 YEARS IN BUSINESS! EXPERIENCE THE DIFFERENCE EXPERIENCE MAKES! Fairest in salesFinest in service since 1948.

Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Comfort
  • Air Conditioning
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Map Lights
  • Cup Holder
  • Door Map Pockets
Seating
  • Heated Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Roof Rack
  • tinted windows
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Safety
  • Power Brakes
  • Anti-Lock Brakes (ABS)
  • DUAL AIRBAG
Additional Features
  • Rear View Camera
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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