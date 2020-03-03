2017 Buick Verano

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6
519-742-4463
+ taxes & licensing
LOOKING FOR A WELL CARED FOR, ONE OWNER, LOW MILEAGE PRE-OWNED VEHICLE? YOU FOUND IT! WE LOVE THE BUICK VERANO HERE AT FORBES MOTORS AND YOU ARE GOING TO LOVE THIS ONE! WE LOOK FORWARD TO ASSISTING YOU SO GIVE US A CALL TO SCHEDULE YOUR VISIT AND TEST DRIVE OF THIS AWESOME BUICK! CALL NOW! * 2.4L 4 CYL ENGINE * 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION * HEATED FRONT SEATS * 8 WAY POWER DRIVERS SEAT * REAR VISION CAMERA * 7'' COLOUR TOUCH SCREEN * BLUETOOTH AUDIO STREAMING * USB PLUG IN * 17'' ALUMINIUM WHEELS * STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS * 0% FINANCING AVAILABLE (OAC) * ONE OWNER * ACCIDENT CLAIM FREE * AND MUCH MUCH MORE! ******************************************************** WHY BUY FROM US? EVERY FORBES MOTORS CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLE INCLUDES….. - VALUE PRICING - EASY CREDIT APPROVALS - FULL TANK OF FUEL - 2 FREE OIL CHANGES - NITROGEN TIRE FILL - ROAD HAZARD TIRE WARRANTY - 3 MONTH SIRIUS XM TRIAL SUBSCRIPTION - ROAD SIDE ASSISTANCE PLAN - 153 POINT SAFETY INSPECTION - MINIMUM 3 MONTH OR 5,000 KM WARRANTY - 30 DAYS OR 2,500 EXCHANGE PRIVILEGE - FULL VEHICLE RECONDITIONING. OVER 70 YEARS IN BUSINESS! EXPERIENCE THE DIFFERENCE EXPERIENCE MAKES! “Fairest in sales…Finest in service… since 1948.”
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6