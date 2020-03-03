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2017 Buick Verano

CX \ ONE OWNER \ 0% FINANCING (OAC) \

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2017 Buick Verano

CX \ ONE OWNER \ 0% FINANCING (OAC) \

Location

Forbes GM

165 Weber St South, Waterloo, ON N2J 4A6

519-742-4463

  1. 4782531
  2. 4782531
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$15,997

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  • 51,000KM
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  • Listing ID: 4782531
  • Stock #: 120156
  • VIN: 1G4PP5SK7H4120156
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
GM Optimum

GM Optimum

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