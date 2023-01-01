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2020 Honda Civic

66,293 KM

Details Description Features

$33,990

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Shadow Auto

905-327-3968

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2020 Honda Civic

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2020 Honda Civic

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Location

Shadow Auto

520 Niagara Street, Welland, ON L3C 1L8

905-327-3968

  1. 1693074281
  2. 1693074280
  3. 1693074280
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66,293KM
Used
  • Listing ID: 10350489
  • Stock #: A193

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # A193
  • Mileage 66,293 KM

Vehicle Description

520 NIAGARA ST. WELLAND, ON, L3C 1L8 * 905-714-1101

 ***DEALER TRADE *** LOCATED OFFSITE

 
*DEALER MAY SELL FOR LESS*

 

**** TEXT US DIRECTLY 289-228-3973 ****




PLEASE NOTE:


All Vehicles Are For finance and Retail Customers Only!.. NO DEALERS PLEASE.




CARFAX REPORT:  Available upon request


 

**OFFSITE DEALER CONDITIONS**


**FINANCING AVAILABLE FOR ALL TYPES OF CREDITS. *ALL PRICING AND DETAILS ARE BELIEVED TO BE ACCURATE, BUT WE DO NOT WARRANT OR GUARANTEE SUCH ACCURACY. THE PRICES SHOWN ABOVE MAY VARY FROM REGION TO REGION, AS WILL INCENTIVES, AND ARE SUBJECT TO CHANGE. VEHICLE INFORMATION IS BASED OFF STANDARD EQUIPMENT AND MAY VARY FROM VEHICLE TO VEHICLE. CALL OR EMAIL FOR COMPLETE VEHICLE INFORMATION. ALL SPECIFICATIONS, PRICES AND EQUIPMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRICES AND PAYMENTS DO NOT INCLUDE TAX, TITLES, TAGS, FINANCE CHARGES, DOCUMENTATION CHARGES, EMISSIONS TESTING CHARGES, OR OTHER FEES REQUIRED BY LAW, VEHICLE SELLERS OR LENDING ORGANIZATIONS.A DEALER DOCUMENTARY SERVICE FEE OF UP TO NINE HUNDRED NINETY NINE MAY BE ADDED TO THE SALE PRICE OR CAPITALIZED COST. PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF SEVEN HUNDRED NINETY NINE. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.**

 



ALL PRICES ARE PLUS HST & LIC FEE PRIME % RATES AVAILABLE & NO PAYMENTS FOR UP TO 6 MONTH'S OAC ! WE ARE A FULL DISCLOSURE FAMILY RUN CAR DEALERSHIP - OVER 30 YEARS! TEXT US ANYTIME! 289-228-3973-FEEL NO PRESSURE WHEN YOU COME INTO SHADOW AUTO!-GET ALL OF YOUR QUESTIONS ANSWERED-ALL CARS COME CARPROOF VERIFIED WE HAVE A LENDER FOR EVERY SITUATION EVEN IF YOU HAVE BEEN RECENTLY DECLINED INCLUDING: NEW TO COUNTRY - ODSP - CTC - BANKRUPTCY - PROPOSAL- REPOSSESSION - PENSION - BAD CREDIT-CASH INCOME - OSAP-9 SIN NUMBER - NO CREDIT- NEW CREDIT- BAD CREDIT EASY LOANS – GREAT REVIEWS – ALL INCOME IS APPROVED ! 100% - ALL CREDIT TYPES

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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