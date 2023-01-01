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2021 Dodge Charger

75,213 KM

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520 Niagara Street, Welland, ON L3C 1L8

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75,213KM
Used
  • Listing ID: 10093137
  • Stock #: 13863
  • VIN: 2C3CDXHG6MH531558

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 13863
  • Mileage 75,213 KM

Vehicle Description

520 NIAGARA ST. WELLAND, ON, L3C 1L8 * 905-714-1101 ***DEALER TRADE *** LOCATED OFFSITE *DEALER MAY SELL FOR LESS* 

**** TEXT US DIRECTLY 289-228-3973 ****


PLEASE NOTE:

All Vehicles Are For finance and Retail Customers Only!.. NO DEALERS PLEASE.


CARFAX REPORT:  Available upon request

 

**OFFSITE DEALER CONDITIONS**

**FINANCING AVAILABLE FOR ALL TYPES OF CREDITS. *ALL PRICING AND DETAILS ARE BELIEVED TO BE ACCURATE, BUT WE DO NOT WARRANT OR GUARANTEE SUCH ACCURACY. THE PRICES SHOWN ABOVE MAY VARY FROM REGION TO REGION, AS WILL INCENTIVES, AND ARE SUBJECT TO CHANGE. VEHICLE INFORMATION IS BASED OFF STANDARD EQUIPMENT AND MAY VARY FROM VEHICLE TO VEHICLE. CALL OR EMAIL FOR COMPLETE VEHICLE INFORMATION. ALL SPECIFICATIONS, PRICES AND EQUIPMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRICES AND PAYMENTS DO NOT INCLUDE TAX, TITLES, TAGS, FINANCE CHARGES, DOCUMENTATION CHARGES, EMISSIONS TESTING CHARGES, OR OTHER FEES REQUIRED BY LAW, VEHICLE SELLERS OR LENDING ORGANIZATIONS.A DEALER DOCUMENTARY SERVICE FEE OF UP TO NINE HUNDRED NINETY NINE MAY BE ADDED TO THE SALE PRICE OR CAPITALIZED COST. PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF SEVEN HUNDRED NINETY NINE. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.**

 

ALL PRICES ARE PLUS HST & LIC FEE PRIME % RATES AVAILABLE & NO PAYMENTS FOR UP TO 6 MONTH'S OAC ! WE ARE A FULL DISCLOSURE FAMILY RUN CAR DEALERSHIP - OVER 30 YEARS! TEXT US ANYTIME! 289-228-3973-FEEL NO PRESSURE WHEN YOU COME INTO SHADOW AUTO!-GET ALL OF YOUR QUESTIONS ANSWERED-ALL CARS COME CARPROOF VERIFIED WE HAVE A LENDER FOR EVERY SITUATION EVEN IF YOU HAVE BEEN RECENTLY DECLINED INCLUDING: NEW TO COUNTRY - ODSP - CTC - BANKRUPTCY - PROPOSAL- REPOSSESSION - PENSION - BAD CREDIT-CASH INCOME - OSAP-9 SIN NUMBER - NO CREDIT- NEW CREDIT- BAD CREDIT EASY LOANS – GREAT REVIEWS – ALL INCOME IS APPROVED ! 100% - ALL CREDIT TYPES

Vehicle Features

Packages

Safety

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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