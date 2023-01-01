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905-327-3968
2021 Mercedes-Benz A220
A 220 4MATIC Sedan | SUN/MOONROOF | COLL ASSIST
Location
Shadow Auto
520 Niagara Street, Welland, ON L3C 1L8
905-327-3968
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$41,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10060293
- Stock #: 13922
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 13922
- Mileage 68,361 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Comfort
Seating
Convenience
Additional Features
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