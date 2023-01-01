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2021 Toyota Camry

73,294 KM

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2021 Toyota Camry

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2021 Toyota Camry

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520 Niagara Street, Welland, ON L3C 1L8

905-327-3968

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73,294KM
Used
  • Listing ID: 9961013
  • Stock #: A151

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # A151
  • Mileage 73,294 KM

Vehicle Description

520 NIAGARA ST. WELLAND, ON, L3C 1L8 * 905-714-1101 ***DEALER TRADE *** LOCATED OFFSITE *DEALER MAY SELL FOR LESS* 

**** TEXT US DIRECTLY 289-228-3973 ****


PLEASE NOTE:

All Vehicles Are For finance and Retail Customers Only!.. NO DEALERS PLEASE.


CARFAX REPORT:  Available upon request

 

**OFFSITE DEALER CONDITIONS**

**FINANCING AVAILABLE FOR ALL TYPES OF CREDITS. *ALL PRICING AND DETAILS ARE BELIEVED TO BE ACCURATE, BUT WE DO NOT WARRANT OR GUARANTEE SUCH ACCURACY. THE PRICES SHOWN ABOVE MAY VARY FROM REGION TO REGION, AS WILL INCENTIVES, AND ARE SUBJECT TO CHANGE. VEHICLE INFORMATION IS BASED OFF STANDARD EQUIPMENT AND MAY VARY FROM VEHICLE TO VEHICLE. CALL OR EMAIL FOR COMPLETE VEHICLE INFORMATION. ALL SPECIFICATIONS, PRICES AND EQUIPMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRICES AND PAYMENTS DO NOT INCLUDE TAX, TITLES, TAGS, FINANCE CHARGES, DOCUMENTATION CHARGES, EMISSIONS TESTING CHARGES, OR OTHER FEES REQUIRED BY LAW, VEHICLE SELLERS OR LENDING ORGANIZATIONS.A DEALER DOCUMENTARY SERVICE FEE OF UP TO NINE HUNDRED NINETY NINE MAY BE ADDED TO THE SALE PRICE OR CAPITALIZED COST. PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF SEVEN HUNDRED NINETY NINE. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.**

 

ALL PRICES ARE PLUS HST & LIC FEE PRIME % RATES AVAILABLE & NO PAYMENTS FOR UP TO 6 MONTH'S OAC ! WE ARE A FULL DISCLOSURE FAMILY RUN CAR DEALERSHIP - OVER 30 YEARS! TEXT US ANYTIME! 289-228-3973-FEEL NO PRESSURE WHEN YOU COME INTO SHADOW AUTO!-GET ALL OF YOUR QUESTIONS ANSWERED-ALL CARS COME CARPROOF VERIFIED WE HAVE A LENDER FOR EVERY SITUATION EVEN IF YOU HAVE BEEN RECENTLY DECLINED INCLUDING: NEW TO COUNTRY - ODSP - CTC - BANKRUPTCY - PROPOSAL- REPOSSESSION - PENSION - BAD CREDIT-CASH INCOME - OSAP-9 SIN NUMBER - NO CREDIT- NEW CREDIT- BAD CREDIT EASY LOANS – GREAT REVIEWS – ALL INCOME IS APPROVED ! 100% - ALL CREDIT TYPES

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

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