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2022 Jeep Wrangler

37,714 KM

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Shadow Auto

905-327-3968

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2022 Jeep Wrangler

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2022 Jeep Wrangler

UNLIMITED RUBICON | 4WD | NAV | LEATHER SEATS

Location

Shadow Auto

520 Niagara Street, Welland, ON L3C 1L8

905-327-3968

  1. 1691246951
  2. 1691246950
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37,714KM
Used
  • Listing ID: 10271868
  • Stock #: A177
  • VIN: 1C4HJXFN5NW104273

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # A177
  • Mileage 37,714 KM

Vehicle Description

520 NIAGARA ST. WELLAND, ON, L3C 1L8 * 905-714-1101

 ***DEALER TRADE *** LOCATED OFFSITE

 
*DEALER MAY SELL FOR LESS*

 

**** TEXT US DIRECTLY 289-228-3973 ****




PLEASE NOTE:


All Vehicles Are For finance and Retail Customers Only!.. NO DEALERS PLEASE.




CARFAX REPORT:  Available upon request


 

**OFFSITE DEALER CONDITIONS**


**FINANCING AVAILABLE FOR ALL TYPES OF CREDITS. *ALL PRICING AND DETAILS ARE BELIEVED TO BE ACCURATE, BUT WE DO NOT WARRANT OR GUARANTEE SUCH ACCURACY. THE PRICES SHOWN ABOVE MAY VARY FROM REGION TO REGION, AS WILL INCENTIVES, AND ARE SUBJECT TO CHANGE. VEHICLE INFORMATION IS BASED OFF STANDARD EQUIPMENT AND MAY VARY FROM VEHICLE TO VEHICLE. CALL OR EMAIL FOR COMPLETE VEHICLE INFORMATION. ALL SPECIFICATIONS, PRICES AND EQUIPMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRICES AND PAYMENTS DO NOT INCLUDE TAX, TITLES, TAGS, FINANCE CHARGES, DOCUMENTATION CHARGES, EMISSIONS TESTING CHARGES, OR OTHER FEES REQUIRED BY LAW, VEHICLE SELLERS OR LENDING ORGANIZATIONS.A DEALER DOCUMENTARY SERVICE FEE OF UP TO NINE HUNDRED NINETY NINE MAY BE ADDED TO THE SALE PRICE OR CAPITALIZED COST. PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF SEVEN HUNDRED NINETY NINE. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.**

 



ALL PRICES ARE PLUS HST & LIC FEE PRIME % RATES AVAILABLE & NO PAYMENTS FOR UP TO 6 MONTH'S OAC ! WE ARE A FULL DISCLOSURE FAMILY RUN CAR DEALERSHIP - OVER 30 YEARS! TEXT US ANYTIME! 289-228-3973-FEEL NO PRESSURE WHEN YOU COME INTO SHADOW AUTO!-GET ALL OF YOUR QUESTIONS ANSWERED-ALL CARS COME CARPROOF VERIFIED WE HAVE A LENDER FOR EVERY SITUATION EVEN IF YOU HAVE BEEN RECENTLY DECLINED INCLUDING: NEW TO COUNTRY - ODSP - CTC - BANKRUPTCY - PROPOSAL- REPOSSESSION - PENSION - BAD CREDIT-CASH INCOME - OSAP-9 SIN NUMBER - NO CREDIT- NEW CREDIT- BAD CREDIT EASY LOANS – GREAT REVIEWS – ALL INCOME IS APPROVED ! 100% - ALL CREDIT TYPES

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rollover protection bars
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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