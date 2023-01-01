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2023 Honda Accord

595 KM

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Shadow Auto

905-327-3968

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2023 Honda Accord

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2023 Honda Accord

SPORT | FWD | SUNROOF | COLL ASSIST | HTD/PWR STS

Location

Shadow Auto

520 Niagara Street, Welland, ON L3C 1L8

905-327-3968

  1. 1691252053
  2. 1691251852
  3. 1691251852
  4. 1691251852
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595KM
Used
  • Listing ID: 10271904
  • Stock #: 14107
  • VIN: 1HGCY2F54PA800813

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 14107
  • Mileage 595 KM

Vehicle Description

520 NIAGARA ST. WELLAND, ON, L3C 1L8 * 905-714-1101

 ***DEALER TRADE *** LOCATED OFFSITE

 
*DEALER MAY SELL FOR LESS*

 

**** TEXT US DIRECTLY 289-228-3973 ****




PLEASE NOTE:


All Vehicles Are For finance and Retail Customers Only!.. NO DEALERS PLEASE.




CARFAX REPORT:  Available upon request


 

**OFFSITE DEALER CONDITIONS**


**FINANCING AVAILABLE FOR ALL TYPES OF CREDITS. *ALL PRICING AND DETAILS ARE BELIEVED TO BE ACCURATE, BUT WE DO NOT WARRANT OR GUARANTEE SUCH ACCURACY. THE PRICES SHOWN ABOVE MAY VARY FROM REGION TO REGION, AS WILL INCENTIVES, AND ARE SUBJECT TO CHANGE. VEHICLE INFORMATION IS BASED OFF STANDARD EQUIPMENT AND MAY VARY FROM VEHICLE TO VEHICLE. CALL OR EMAIL FOR COMPLETE VEHICLE INFORMATION. ALL SPECIFICATIONS, PRICES AND EQUIPMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRICES AND PAYMENTS DO NOT INCLUDE TAX, TITLES, TAGS, FINANCE CHARGES, DOCUMENTATION CHARGES, EMISSIONS TESTING CHARGES, OR OTHER FEES REQUIRED BY LAW, VEHICLE SELLERS OR LENDING ORGANIZATIONS.A DEALER DOCUMENTARY SERVICE FEE OF UP TO NINE HUNDRED NINETY NINE MAY BE ADDED TO THE SALE PRICE OR CAPITALIZED COST. PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF SEVEN HUNDRED NINETY NINE. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.**

 



ALL PRICES ARE PLUS HST & LIC FEE PRIME % RATES AVAILABLE & NO PAYMENTS FOR UP TO 6 MONTH'S OAC ! WE ARE A FULL DISCLOSURE FAMILY RUN CAR DEALERSHIP - OVER 30 YEARS! TEXT US ANYTIME! 289-228-3973-FEEL NO PRESSURE WHEN YOU COME INTO SHADOW AUTO!-GET ALL OF YOUR QUESTIONS ANSWERED-ALL CARS COME CARPROOF VERIFIED WE HAVE A LENDER FOR EVERY SITUATION EVEN IF YOU HAVE BEEN RECENTLY DECLINED INCLUDING: NEW TO COUNTRY - ODSP - CTC - BANKRUPTCY - PROPOSAL- REPOSSESSION - PENSION - BAD CREDIT-CASH INCOME - OSAP-9 SIN NUMBER - NO CREDIT- NEW CREDIT- BAD CREDIT EASY LOANS – GREAT REVIEWS – ALL INCOME IS APPROVED ! 100% - ALL CREDIT TYPES

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Warranty

Warranty Available

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Automatic Headlights

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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