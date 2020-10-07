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2003 Volkswagen Passat

170,366 KM

Details Description Features

$2,500

+ tax & licensing
Make it Yours
$2,500

+ taxes & licensing

Owasco Audi and Volkswagen

905-579-0010

Contact Seller
2003 Volkswagen Passat

2003 Volkswagen Passat

2.8L GLX V6 4MOTION

Watch This Vehicle

2003 Volkswagen Passat

2.8L GLX V6 4MOTION

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

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  11. 6032502
Contact Seller

$2,500

+ taxes & licensing

170,366KM
Used
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  • Listing ID: 6032502
  • Stock #: 282679
  • VIN: WVWTH63BX3P282679

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 282679
  • Mileage 170,366 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Alloy Wheels
Xenon Headlights
CD Player
AM/FM Stereo
Sunroof
Leather Interior

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

Call Dealer

905-579-XXXX

(click to show)

905-579-0010

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