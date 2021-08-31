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2004 Volvo V70

262,192 KM

Details Description Features

$2,250

+ tax & licensing
Make it Yours
$2,250

+ taxes & licensing

Owasco Audi and Volkswagen

905-579-0010

Contact Seller
2004 Volvo V70

2004 Volvo V70

2.5L Cross Country

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2004 Volvo V70

2.5L Cross Country

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

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  12. 7768623
Contact Seller

$2,250

+ taxes & licensing

262,192KM
Used
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  • Listing ID: 7768623
  • Stock #: 153033
  • VIN: yv1sz59h141153033

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 153033
  • Mileage 262,192 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Alloy Wheels
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Sunroof
Leather Interior

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

Call Dealer

905-579-XXXX

(click to show)

905-579-0010

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