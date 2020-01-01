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2007 Hyundai Santa Fe

AWD 4dr 3.3L Auto GLS 5Pass

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2007 Hyundai Santa Fe

AWD 4dr 3.3L Auto GLS 5Pass

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

  1. 4447098
  2. 4447098
  3. 4447098
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$1,750

+ taxes & licensing

  • 285,989KM
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  • Listing ID: 4447098
  • Stock #: 110221
  • VIN: 5NMSH73E07H110221
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
You Safety, You Save!

DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASER’S EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*
Safety
  • Fog Lights
Power Options
  • Power Windows
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Xenon Headlights
Powertrain
  • All Wheel Drive
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
Windows
  • Sunroof
Convenience
  • Adaptive Cruise Control
Seating
  • Leather Interior

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