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2007 Mitsubishi Outlander

240,885 KM

Details Description Features

$1,800

+ tax & licensing
Make it Yours
$1,800

+ taxes & licensing

Owasco Audi and Volkswagen

905-579-0010

Contact Seller
2007 Mitsubishi Outlander

2007 Mitsubishi Outlander

3.0L XLS

Watch This Vehicle

2007 Mitsubishi Outlander

3.0L XLS

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

  1. 5919840
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  19. 5919840
Contact Seller

$1,800

+ taxes & licensing

240,885KM
Used
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  • Listing ID: 5919840
  • Stock #: 600286
  • VIN: JA4MT41X27Z600286

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 600286
  • Mileage 240,885 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Fog Lights
Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Alloy Wheels
tinted windows
All Wheel Drive
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Sunroof
remote start
Leather Interior
Navigation System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

Call Dealer

905-579-XXXX

(click to show)

905-579-0010

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