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2008 BMW 3 Series

4dr Sdn 328xi AWD

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2008 BMW 3 Series

4dr Sdn 328xi AWD

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

  1. 4447092
  2. 4447092
  3. 4447092
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$2,400

+ taxes & licensing

  • 279,437KM
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  • Listing ID: 4447092
  • Stock #: 043877
  • VIN: WBAVC93588K043877
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
You Safety, You Save!

DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASER’S EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*
Safety
  • Fog Lights
Power Options
  • Power Windows
  • Power Locks
  • POWER SEAT
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Xenon Headlights
  • tinted windows
Powertrain
  • All Wheel Drive
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
Windows
  • Sunroof
Convenience
  • Adaptive Cruise Control
Seating
  • Leather Interior
Additional Features
  • Auxiliary 12v Outlet

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