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2009 Volkswagen City Golf

139,554 KM

Details Description Features

$2,900

+ tax & licensing
Make it Yours
$2,900

+ taxes & licensing

Owasco Audi and Volkswagen

905-579-0010

Contact Seller
2009 Volkswagen City Golf

2009 Volkswagen City Golf

2.0L

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2009 Volkswagen City Golf

2.0L

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

  1. 6032529
  2. 6032529
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  13. 6032529
  14. 6032529
  15. 6032529
Contact Seller

$2,900

+ taxes & licensing

139,554KM
Used
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  • Listing ID: 6032529
  • Stock #: 006282
  • VIN: 9BWEL21J494006282

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 006282
  • Mileage 139,554 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Power Windows
Power Locks
Alloy Wheels
CD Player
AM/FM Stereo
Cloth Interior
Auxiliary 12v Outlet

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

Call Dealer

905-579-XXXX

(click to show)

905-579-0010

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