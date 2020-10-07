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2010 Volkswagen Routan

158,361 KM

Details Description Features

$3,800

+ tax & licensing
Make it Yours
$3,800

+ taxes & licensing

Owasco Audi and Volkswagen

905-579-0010

Contact Seller
2010 Volkswagen Routan

2010 Volkswagen Routan

4.0L Comfortline

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2010 Volkswagen Routan

4.0L Comfortline

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

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$3,800

+ taxes & licensing

158,361KM
Used
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  • Listing ID: 5919843
  • Stock #: 222195
  • VIN: 2V4RW3DX4AR222195

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 222195
  • Mileage 158,361 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Power Windows
Power Locks
Alloy Wheels
CD Player
Cloth Interior
Auxiliary 12v Outlet

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

Call Dealer

905-579-XXXX

(click to show)

905-579-0010

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