Menu
Account
Sign In
You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

2012 Audi A7

205,999 KM

Details Description Features

$11,800

+ tax & licensing
Make it Yours

2012 Audi A7

3.0L As Is!

Watch This Vehicle

2012 Audi A7

3.0L As Is!

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

  1. 11435315
  2. 11435315
  3. 11435315
  4. 11435315
  5. 11435315
  6. 11435315
  7. 11435315
  8. 11435315
  9. 11435315
  10. 11435315
  11. 11435315
  12. 11435315
  13. 11435315
  14. 11435315
  15. 11435315
  16. 11435315
  17. 11435315
  18. 11435315
  19. 11435315
  20. 11435315
Contact Seller

$11,800

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
205,999KM
VIN WAUWGCFC5CN082045

Vehicle Details

  • Exterior Colour Ice Silver Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # opc082045
  • Mileage 205,999 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save!

DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Power Options

Power Windows
Power Locks
POWER SEAT

Exterior

Alloy Wheels
Sunroof

Mechanical

All Wheel Drive

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

Seating

Leather Interior

Interior

Steering Wheel Audio Controls

Additional Features

Backup Sensor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Owasco Audi and Volkswagen

Used 2024 Audi Q7 3.0T Progressiv + Trailer Hitch | B&O Sound System for sale in Whitby, ON
2024 Audi Q7 3.0T Progressiv + Trailer Hitch | B&O Sound System 5,541 KM $77,000 + tax & lic
Used 2020 Toyota RAV4 2.5L Limited Model! Very Clean! Well Maintained! for sale in Whitby, ON
2020 Toyota RAV4 2.5L Limited Model! Very Clean! Well Maintained! 126,777 KM $30,988 + tax & lic
Used 2020 BMW 3 Series 2.0L Arrive In Style! Clean CarFax! for sale in Whitby, ON
2020 BMW 3 Series 2.0L Arrive In Style! Clean CarFax! 149,528 KM $25,988 + tax & lic

Email Owasco Audi and Volkswagen

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-579-XXXX

(click to show)

905-579-0010

Quick Links
Directions Website Inventory
$11,800

+ taxes & licensing

Owasco Audi and Volkswagen

905-579-0010

Contact Seller
2012 Audi A7