You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

2014 Hyundai Veloster

198,394 KM

$5,000

+ taxes & licensing
2014 Hyundai Veloster

1.6L As Is!

13166960

2014 Hyundai Veloster

1.6L As Is!

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

$5,000

+ taxes & licensing

Used
198,394KM
VIN KMHTC6AD9EU189574

Vehicle Details

  • Exterior Colour Century White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 3-door
  • Stock # UU2046
  • Mileage 198,394 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASER'S EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Sunroof
tinted windows

Power Options

Power Windows
Power Locks

Mechanical

Front Wheel Drive

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

Interior

Adaptive Cruise Control
Navigation System
Rear View Camera
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls

Additional Features

Premium Audio
Cloth Interior
Auxiliary 12v Outlet

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7
$5,000

+ taxes & licensing>

2014 Hyundai Veloster