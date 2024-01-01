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You Safety, You Save! DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

2018 Volkswagen Atlas

241,273 KM

Details Description Features

$15,000

+ tax & licensing
Make it Yours

2018 Volkswagen Atlas

3.6L As Is!

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2018 Volkswagen Atlas

3.6L As Is!

Location

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7

905-579-0010

Contact Seller

$15,000

+ taxes & licensing

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Used
241,273KM
VIN 1V2MR2CA1JC531732

Vehicle Details

  • Exterior Colour Reflex Silver Metallic
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 241,273 KM

Vehicle Description

You Safety, You Save!

DUE TO OMVIC REGULATION THE FOLLOWING DISCLOSURE MUST BE INCLUDED IN AD. THE MOTOR VEHICLE IN THIS ADVERTISEMENT IS BEING OFFERED AS IS AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN A ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASERS EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION *Plus applicable taxes and licensing fee*

Vehicle Features

Power Options

Power Windows
Power Locks
POWER SEAT

Exterior

Alloy Wheels
Sunroof

Mechanical

All Wheel Drive

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls

Interior

remote start
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Rear View Camera

Seating

Leather Interior

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Owasco Audi and Volkswagen

Owasco Audi and Volkswagen

2030 Champlain Avenue, Whitby, ON L1N 6A7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-579-XXXX

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905-579-0010

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$15,000

+ taxes & licensing

Owasco Audi and Volkswagen

905-579-0010

Contact Seller
2018 Volkswagen Atlas