Menu
Account
Sign In
Used 2019 RAM 2500 Limited for sale in Windsor, ON

2019 RAM 2500

364,128 KM

Details Features

$34,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 RAM 2500

Limited

Watch This Vehicle
13317338

2019 RAM 2500

Limited

Location

Sherwood Auto Sales

1351 Drouillard Rd, Windsor, ON N8Y 2R6

519-945-3611

  1. 1765571603
  2. 1765571603
  3. 1765571603
  4. 1765571603
  5. 1765571603
  6. 1765571603
  7. 1765571603
  8. 1765571603
  9. 1765571603
  10. 1765571604
  11. 1765571603
  12. 1765571603
  13. 1765571603
  14. 1765571603
  15. 1765571603
  16. 1765571603
  17. 1765571603
  18. 1765571603
  19. 1765571603
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$34,999

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
364,128KM
Good Condition
VIN 3C6UR5SL2KG599176

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 23156
  • Mileage 364,128 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Power Retractable Running Boards
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Sherwood Auto Sales

Used 2019 RAM 2500 Limited for sale in Windsor, ON
2019 RAM 2500 Limited 364,128 KM $34,999 + tax & lic
Used 2018 Chevrolet Silverado 1500 LS for sale in Windsor, ON
2018 Chevrolet Silverado 1500 LS 140,676 KM $21,999 + tax & lic
Used 2017 Jeep Cherokee Limited for sale in Windsor, ON
2017 Jeep Cherokee Limited 116,784 KM $14,999 + tax & lic

Email Sherwood Auto Sales

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Sherwood Auto Sales

Sherwood Auto Sales

1351 Drouillard Rd, Windsor, ON N8Y 2R6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-945-XXXX

(click to show)

519-945-3611

Quick Links
Directions Website Inventory
$34,999

+ taxes & licensing>

Sherwood Auto Sales

519-945-3611

2019 RAM 2500