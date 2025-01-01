Menu
4V 2L

**FINANCING AVAILABLE**

**GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, WE FINANCE ALL**

*Safety And E Test Included*

**3 YEAR WARRANTY INCLUDED**

**CERTIFIED, AIR CONDITIONING, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, FM/AM RADIO, POWER OUTLET, SAFETY LOCKS, KEYLESS ENTRY, WARRANTY INCLUDED

WARRANTY

*3 YEARS/36 000 KM POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED*

*1000 per claim/250 deductible*

PARTS INCLUDED:

-ENGINE

-TRANSMISSION

-DIFFERENTIAL

-HEAD GASKETS

SERVICES INCLUDED:

-TOWING 

-ROADSIDE ASSISTANCE

-TRAVEL & HOTEL

+All the vehicles come with Free Carproof Report

**HST & Licensing Fee Extra**

2012 Nissan Sentra

170,396 KM

$5,890

+ taxes & licensing
2012 Nissan Sentra

2.0 S, COMES CERTIFIED WITH WARRANTY INCLUDED

13063625

2012 Nissan Sentra

2.0 S, COMES CERTIFIED WITH WARRANTY INCLUDED

Location

Beyond Motors

5657 Highway 7 West, Woodbridge, ON L4L 1T7

647-785-9897

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$5,890

+ taxes & licensing

Used
170,396KM
Good Condition
VIN 3N1AB6AP9CL664448

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 170,396 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Automatic Headlights
Steel Wheels

Warranty

Warranty Included

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Additional Features

Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Beyond Motors

Beyond Motors

5657 Highway 7 West, Woodbridge, ON L4L 1T7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$5,890

+ taxes & licensing>

Beyond Motors

647-785-9897

2012 Nissan Sentra