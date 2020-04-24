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2004 BMW 3 Series

325xi - SUNROOF - BLUETOOTH *CERTIFIED*

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2004 BMW 3 Series

325xi - SUNROOF - BLUETOOTH *CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

647-829-4911

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$3,999

+ taxes & licensing

  • 250,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4905666
  • Stock #: R10225
  • VIN: WBAEU33484PR10225
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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SHOP/DEALER HOURS

 

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM.

 

SATURDAY 8AM - 4PM

 

SUNDAY BY APPOINTMENT

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PAUL’S SERVICE CENTRE

 

PAUL'S SERVICE AND SALES

 

350 WESTON ROAD 

 

TORONTO, ON M6N 3P9

 

(B)416-766-9319

 

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

 

 

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
Exterior
  • Alloy Wheels
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • Bluetooth
  • AM/FM CD Player
Trim
  • Leather Steering Wheel
Additional Features
  • Conventional Spare Tire
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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