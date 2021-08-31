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2004 Dodge Durango

127,000 KM

Details Description Features

$8,999

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Swift Auto

416-822-5204

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2004 Dodge Durango

2004 Dodge Durango

SLT AWD 7 PASSENGER

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2004 Dodge Durango

SLT AWD 7 PASSENGER

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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127,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7901550
  • VIN: 1d4hb48d74f108570

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 127,000 KM

Vehicle Description

WOW!!AN ABSOULUTE MUST SEE DURANGO SLT!!7 PASSENGER!!ALL WHEEL DRIVE!!5.7L HEMI MAGNUM!!ONLY 127,000 WELL KEPT KMS!!1 OWNER!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!AIR CONDIDTION!!REAR HEAT!!POWER SUNROOF!!REAR TV/DVD ENTERTAINMENT!!FACTORY RUNNING BOARDS!!FOGS!!ALLOYS!!TOW PKG!!OIL SPRAYED!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!READY TO PUSH, PULL OR HAUL ANYTHING!!YOU CANNOT, WILL NOT FIND ANOTHER LIKE THIS ONE!!TRUE PRIDE OF OWNERSHIP SHOW IN THIS SUV|!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 8,999 + HST AND LICENSING

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Keyless Entry
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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