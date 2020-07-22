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2007 Chevrolet Express

63,000 KM

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2007 Chevrolet Express

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2007 Chevrolet Express

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Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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63,000KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 5671248
  • Stock #: 175326
  • VIN: 1GCGG25V571175326

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 2
  • Mileage 63,000 KM

Vehicle Description

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SHOP/DEALER HOURS

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

SATURDAY 8AM - 4PM

SUNDAY BY APPOINTMENT...........

 

WWW.PAULSSERVICECENTRE.CA

 

PAUL'S SERVICE CENTRE 

PAUL'S SERVICE AND SALES

350 WESTON ROAD 

TORONTO, ON M6N 3P9

(B)416-766-9319

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Traction Control
4-Wheel Disc Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Air Conditioning
Power Steering
Bucket Seats
Warranty Available
Premium Sound System
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet
Engine Immobilizer
Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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