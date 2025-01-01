Menu
Account
Sign In
<p>WOW!!CHECK OUT THIS FORD ECONOLINE SUPER DUTY WAGON FINISHED IN BEAUTIFUL SILVER METALLIC!!ONLY 148,000 ORIGINAL KMS!!12 PASSENGER CLUB WAGON!!EXTENDED!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!HEAVY DUTY 8 BOLT SUSPENSION!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!THIS VAN IS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE AND OUT!!MUST BE SEEN!!PEOPLE MOVER!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING</p><p> </p><p style=text-align: center;>PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!<br /><br />WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! <br /><br />EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!</p>

2007 Ford Econoline

148,000 KM

Details Description Features

$13,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2007 Ford Econoline

XLT EXTENDED 12 PASSENGER

Watch This Vehicle
12956144

2007 Ford Econoline

XLT EXTENDED 12 PASSENGER

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

  1. 1757543190289
  2. 1757543190808
  3. 1757543191190
  4. 1757543191617
  5. 1757543192043
  6. 1757543192486
  7. 1757543192919
  8. 1757543193354
  9. 1757543193735
  10. 1757543194158
Contact Seller

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$13,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
148,000KM
Excellent Condition
VIN 1fbss31l67da61969

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 12
  • Mileage 148,000 KM

Vehicle Description

WOW!!CHECK OUT THIS FORD ECONOLINE SUPER DUTY WAGON FINISHED IN BEAUTIFUL SILVER METALLIC!!ONLY 148,000 ORIGINAL KMS!!12 PASSENGER CLUB WAGON!!EXTENDED!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!HEAVY DUTY 8 BOLT SUSPENSION!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!THIS VAN IS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE AND OUT!!MUST BE SEEN!!PEOPLE MOVER!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Rear Bench Seat

Exterior

Steel Wheels

Seating

3rd Row Seat

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Swift Auto

Used 2017 GMC Savana Cargo Van EXTENDED POWER WINDOWS AND LOCKS for sale in York, ON
2017 GMC Savana Cargo Van EXTENDED POWER WINDOWS AND LOCKS 229,000 KM $12,999 + tax & lic
Used 2010 Dodge Grand Caravan SE / ONLY 158,000 KMS for sale in York, ON
2010 Dodge Grand Caravan SE / ONLY 158,000 KMS 158,000 KM $6,999 + tax & lic
Used 2015 GMC Savana Cargo Van HEAVY DUTY CHROME PKG for sale in York, ON
2015 GMC Savana Cargo Van HEAVY DUTY CHROME PKG 255,000 KM $11,999 + tax & lic

Email Swift Auto

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Swift Auto

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-822-XXXX

(click to show)

416-822-5204

Quick Links
Directions Website Inventory
$13,999

+ taxes & licensing>

Swift Auto

416-822-5204

2007 Ford Econoline