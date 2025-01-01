$13,999+ taxes & licensing
2007 Ford Econoline
XLT EXTENDED 12 PASSENGER
2007 Ford Econoline
XLT EXTENDED 12 PASSENGER
Location
Swift Auto
2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5
416-822-5204
Certified + E-Tested
$13,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Grey
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 3-door
- Passengers 12
- Mileage 148,000 KM
Vehicle Description
WOW!!CHECK OUT THIS FORD ECONOLINE SUPER DUTY WAGON FINISHED IN BEAUTIFUL SILVER METALLIC!!ONLY 148,000 ORIGINAL KMS!!12 PASSENGER CLUB WAGON!!EXTENDED!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!HEAVY DUTY 8 BOLT SUSPENSION!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!THIS VAN IS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE AND OUT!!MUST BE SEEN!!PEOPLE MOVER!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING
PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!
WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!!
EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Power Options
Interior
Exterior
Seating
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Swift Auto
Email Swift Auto
Swift Auto
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-822-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
416-822-5204