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2007 Ford Ranger

FX4/Lvl II

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2007 Ford Ranger

FX4/Lvl II

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

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$7,999

+ taxes & licensing

  • 223,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4473690
  • VIN: 1FTZR45E47PA75973
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
4

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

WOW!!LOOK AT THIS BEAUTY!!EXTENDED CAB!!FX4 OFF ROAD LEVEL II!!SILVER METALLIC WITH BLACK INTERIOR AND BLUE INSERTS!!AIR CONDITION!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND POWER LOCKS!!ALCOA RIMS!!STEP BARS!!TOW PKG!!TRI-FOLD TONNEAU COVER!!1 OWNER!!VERY WELL MAINTAINED!!KROWN OIL SPRAYED!!NO ACCIDENTS,CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN TRUCK IN AND OUT!!READY FOR WORK OR PLAY!!MUST BE SEEN!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 7,999 + HST AND LICENSING

 


                                               PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204
                                                           
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                                    EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Trailer Hitch
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Passenger Vanity Mirror
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Driver Adjustable Lumbar
Windows
  • Sliding Rear Window
  • Privacy Glass
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Locking/Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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