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2007 Ford Ranger

FX4/Lvl II

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2007 Ford Ranger

FX4/Lvl II

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

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$8,999

+ taxes & licensing

  • 174,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4707531
  • VIN: 1FTZR45E27PA70206
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
4

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

WOW!!LOOK AT THIS BEAUTY!!FX4 LEVEL II!!RARE 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION!!ONLY 174,000 KMS!!BEAUTIFUL VISTA BLUE METALLIC WITH SHADOW GREY TWO TONE ON BLACK LEATHER INTERIOR!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND POWER LOCKS!!AIR CONDITION!!31' OFF ROAD TIRES!!ALLOYS WHEELS!!TOW PKG!!NO ACCIDENTS,CARFAX INCLUDED!!AUOTGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 8,999 + HST AND LICENSING

 

 

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE GOOD, BAD, NO CREDIT!!

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Trailer Hitch
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Passenger Vanity Mirror
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Driver Adjustable Lumbar
Windows
  • Sliding Rear Window
  • Privacy Glass
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Locking/Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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