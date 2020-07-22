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2007 GMC Sierra 1500

115,000 KM

Details Description Features

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Paul's Service Centre

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2007 GMC Sierra 1500

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SLT

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2007 GMC Sierra 1500

SLT

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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115,000KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 5635767
  • Stock #: 502643
  • VIN: 1GTEC19J37E502643

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

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SHOP/DEALER HOURS

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

SATURDAY 8AM - 4PM

SUNDAY BY APPOINTMENT...........

 

WWW.PAULSSERVICECENTRE.CA

 

PAUL'S SERVICE CENTRE 

PAUL'S SERVICE AND SALES

350 WESTON ROAD 

TORONTO, ON M6N 3P9

(B)416-766-9319

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Traction Control
Heated Mirrors
Front Disc/Rear Drum Brakes
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Tow Hooks
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Transmission Overdrive Switch
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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