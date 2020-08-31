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2008 Chevrolet Silverado 1500

190,000 KM

Details Description Features

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Paul's Service Centre

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2008 Chevrolet Silverado 1500

2008 Chevrolet Silverado 1500

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2008 Chevrolet Silverado 1500

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Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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190,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5790090
  • Stock #: 201323
  • VIN: 1GCEC14X68Z201323

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 190,000 KM

Vehicle Description

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PAUL'S SERVICE CENTRE 

350 WESTON ROAD 

TORONTO, ON M6N 3P9

(B)416-766-9319

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

WEB:WWW.PAULSSERVICECENTRE.CA

 

SHOP/DEALER HOURS

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

SATURDAY 8AM - SERVICE/REPAIRS-2PM  SALES-4PM

SUNDAY BY APPOINTMENT...........

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Front Disc/Rear Drum Brakes
Passenger Air Bag Sensor
Power Steering
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
Split Bench Seat
Automatic Headlights
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Tire Pressure Monitor
Engine Immobilizer
Telematics
Transmission Overdrive Switch
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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