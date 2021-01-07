Menu
Account
Sign In
Back

2008 Ford Econoline

48,000 KM

Details Description Features

$12,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$12,999

+ taxes & licensing

Swift Auto

416-822-5204

Contact Seller
2008 Ford Econoline

2008 Ford Econoline

E-150 5 PASSENGER

Watch This Vehicle

2008 Ford Econoline

E-150 5 PASSENGER

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$12,999

+ taxes & licensing

48,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6463851
  • VIN: 1FTNE14W78DA93793

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 5
  • Mileage 48,000 KM

Vehicle Description

WOW!!EXTREMELY RARE VAN!!UNBREAKABLE 4.6L TRITON V8!!ONLY 48,000 ORIGINAL KMS!!5 PASSENGER!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND POWER LOCKS!!AIR CONDITION!!REAR HEAT!!TOW PKG!!THIS IS A FACTORY SPECIAL ORDER VAN!!WOW!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 12,999 + HST AND LICENSING

 

 

 

 

                                               PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204

                                                            

                                            WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!!

                                  

                                    EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
4-Wheel Disc Brakes
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Trailer Hitch
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
CD Player
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Swift Auto

2012 Ford Transit Co...
 201,000 KM
$7,999 + tax & lic
2007 Toyota FJ Cruis...
 202,000 KM
$12,999 + tax & lic
2008 Mazda B-Series ...
 145,000 KM
$10,999 + tax & lic

Email Swift Auto

Swift Auto

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

Call Dealer

416-822-XXXX

(click to show)

416-822-5204

Quick Links
Directions Website Inventory