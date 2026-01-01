2008 GMC Savana Cargo Van

Menu
<p>HELLLLO BIG RED!!ATTENTION CONTRACTORS!!CHECK OUT THIS 2008 GMC SAVANA FINISHED IN BEAUTIFUL VICTORY RED!!4.8L VORTEC V8!!AUTOMATIC!!AIR CONDITION!!POWER LOCKS!!RARE SLIDING DOOR!!TOW PKG!!HEAVY DUTY!!8 BOLT SUSPENSION!!KROWN RUST PROOFED AND OIL SPRAYED RELIGIOUSLY!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!MAKE YOUR BUSINESS STAND OUT!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 8,999 + HST AND LICENSING</p><p> </p><p style=text-align: center;>PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!</p><p style=text-align: center;>WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! </p><p style=text-align: center;>EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!</p>

229,000 KM

SLIDING DOOR KROWN RUST PROOFED

13508636

SLIDING DOOR KROWN RUST PROOFED

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Used
229,000KM
Excellent Condition
VIN 1GTGG25C981225869

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 2
  • Mileage 229,000 KM

HELLLLO BIG RED!!ATTENTION CONTRACTORS!!CHECK OUT THIS 2008 GMC SAVANA FINISHED IN BEAUTIFUL VICTORY RED!!4.8L VORTEC V8!!AUTOMATIC!!AIR CONDITION!!POWER LOCKS!!RARE SLIDING DOOR!!TOW PKG!!HEAVY DUTY!!8 BOLT SUSPENSION!!KROWN RUST PROOFED AND OIL SPRAYED RELIGIOUSLY!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!MAKE YOUR BUSINESS STAND OUT!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 8,999 + HST AND LICENSING

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks

Interior

Air Conditioning
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Exterior

Steel Wheels

Additional Features

Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Email Swift Auto

