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2009 Chevrolet Express

115,000 KM

Details Description Features

$13,999

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Swift Auto

416-822-5204

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2009 Chevrolet Express

2009 Chevrolet Express

3500 1 TON BUILT IN GENERATOR

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2009 Chevrolet Express

3500 1 TON BUILT IN GENERATOR

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$13,999

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115,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8057218
  • VIN: 1gchg35c991146505

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Tan
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 2
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION CONTRACTORS!!WOW!!ONLY 115,000 KMS!!UNBREAKABLE 4.8L VORTEC V8!!AIR CONDITION!!HEAVY DUTY!!8 BOLT 1 TON SUSPENSION!!WOW, BUILT IN GENERATOR WITH POWER OUTLETS!!ELECTRIC INVERTER!!DIVIDER!!LADDER RACK!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!ALL DECKED OUT AND READY TO GO TO WORK!!MUST BE SEEN!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Bucket Seats
Automatic Headlights

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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