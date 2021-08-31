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2009 Dodge Grand Caravan

164,000 KM

Details Description Features

$6,999

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Swift Auto

416-822-5204

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2009 Dodge Grand Caravan

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2009 Dodge Grand Caravan

SE STOW N GO REVERSE CAMERA

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$6,999

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164,000KM
Used
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  • Listing ID: 7860303
  • VIN: 2d8hn44e89r699349

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 164,000 KM

Vehicle Description

WOW!!GRAND CARAVAN FINISHED IN BRILLIANT BLACK PEARL!!ONLY 164,000 KMS!!UNBREAKABLE 3.3L!!STOW N' GO!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD A/C AND REAR A/C!!REAR HEAT!!REVERSE CAMERA!!ALLOYS!!TOW PKG!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!LOOKS AND DRIVES EXCELLENT!!PEOPLE MOVER!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY  $ 6,999 + HST AND LICENSIN

 

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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