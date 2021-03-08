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2009 Ford Ranger

169,000 KM

Details Description Features

$13,999

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Swift Auto

416-822-5204

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2009 Ford Ranger

2009 Ford Ranger

FX4 OFF ROAD LIFTED LEATHER INTERIOR

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2009 Ford Ranger

FX4 OFF ROAD LIFTED LEATHER INTERIOR

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$13,999

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169,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6671669
  • VIN: 1ftzr45e39pa48704

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 169,000 KM

Vehicle Description

WOW!!SHOW STOPPER!!FX4 OFF ROAD!!FINISHED IN SATIN SILVER WITH DARK SHADOW GREY TWO TONE!!BLACK LEATHER INTERIOR!!ONLY 169,000 KMS!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!AIR CONDITION!!LIFTED!!BILSTEIN SHOCKS!!31" PRO COMP TIRES!!STEP BARS!!TONNEAU COVER!!TOW PKG!!OIL SPRAYED!!DEALER SERVICED!!WHAT A TRUCK!!BUILT FORD TOUGH!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING

 

 

 

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!!

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Front Disc/Rear Drum Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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